Quel est votre jeu qui vous a le plus marqué dans l'année ? Qui vous a le plus amusé ? Un ancien jeu ou plusieurs que vous avez découvert cette année qui vous a le plus surpris ?Pour ma part c'est simple , Persona 3 reload au début d'année et le dlc d'Elden Ring qui est monstrueux. Black Myth Ukong est mon prochain sur ma liste.