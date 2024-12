Les Game Awards 2024 qui se tiendront ce soir a 1h30 seront constitués principalement de jeux PS5, Xbox Series et PC.On peut conclure que l'ère de la Playstation 4 et de la Xbox One prendra fin en 2025 (enfin! ).Il y aura des annonces indés ou d'autres jeux multi-supports prévus sur la old gen, mais on pourra les compter sur les doigts d'une main.Personnellement, je souhaite de tout cœur que les sorties sur la old gen prennent fin au plus vite, ça tire tout simplement les développeurs vers le bas pour des ventes inférieures aux versions current gen a chaque fois en plus.Bref, vivement la fin des sous versions.