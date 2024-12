Pour une durée limitée, vous pourrez via les paramètres de votre console, choisir une option pour que certains éléments de votre console arbore un design des anciennes PlayStation( 1/2/3/4 ).Les bruitages, certaines icônes et le fond d'écran seront aussi modifié!Vous aurez aussi au démarrage de la console le bruit iconique de la première PlayStationBien entendu vous pouvez désactiver si cela ne vous plait pasMais je le répète ce sera pour une durée limitée!En tout cas merci PlayStation pour les 30 ans d'existencePS : il est nécessaire de mettre à jour la console

posted the 12/02/2024 at 03:20 PM by ouroboros4