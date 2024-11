Tout d'abord voici un résumé de la vidéo mais je vous recommande de la regarder si vous voulez plus de détails sachant qu'elle fait plus de 40 minutes :-Améliorations visuelles sur la PS5 Pro :Les réflexions avec ray tracing, en particulier sur l'eau, le verre et d'autres surfaces réfléchissantes, améliorent significativement la fidélité visuelle par rapport à la version PS5.De nouveaux filtres d'ombres et des réglages visuels améliorés, comme une densité de végétation accrue et un éclairage volumétrique, renforcent le réalisme.-Défis liés au ray tracing :Les réflexions ray tracing sur PS5 Pro présentent parfois des problèmes de bruit, notamment sur des textures spécifiques comme le bois et le verre.Remedy a optimisé le ray tracing pour la PS5 Pro en ajustant les fréquences de mise à jour et en réduisant la complexité, surtout dans les scènes forestières denses.-Comparaison des technologies de mise à l'échelle :Le PSSR (PlayStation Shader-Based Super Resolution) surpasse le FSR mais reste en retrait par rapport au DLSS de NVIDIA en termes de stabilité et de netteté d'image pendant les mouvements.En mode performance, la mise à l'échelle peine à maintenir une clarté optimale, surtout à des résolutions inférieures.-Modes de qualité d'image :Le mode qualité offre de meilleures réflexions et un éclairage amélioré, mais reste limité à 30 FPS, ce qui peut ne pas convenir à certains joueurs.Le mode performance sacrifie les détails visuels pour maintenir un taux d'images plus élevé, mais rencontre des problèmes d'occlusion ambiante et d'instabilité de l'image.-Comparaison avec la version PC :Les réglages de la PS5 Pro ne correspondent à aucun préréglage spécifique sur PC mais constituent un hybride optimisé pour les consoles, avec des compromis sur le ray tracing et la fidélité des réflexions.Le DLSS sur PC offre une image plus nette et plus stable par rapport au PSSR sur PS5 Pro, mettant en avant le potentiel des technologies avancées de mise à l'échelle.-Observations sur le hardware :La PS5 Pro offre des améliorations visuelles significatives, mais ses performances ne surpassent pas toujours les attentes compte tenu de ses spécifications, surtout dans les scénarios exigeants.-Conclusion et perspectives sur les performances :Bien que la PS5 Pro améliore certains aspects visuels par rapport à la version PS5 d'origine, elle n'offre pas une expérience uniformément supérieure, en particulier lorsqu'on la compare aux capacités du PC.Bon on va pas se cacher que le patch Pro pour Alan Wake 2 n'est clairement pas incroyable car même l'intégration du PSSR en mode qualité avec une résolution interne de 1224p donc en soit plutôt assez bonne, on obtient un plus mauvais résultat sur certaines chose qu'avec le FSR 2 alors qu'en général on obtient un meilleur résultat avec le PSSR sur les jeux patchés. Digital Foundry a raison de questionner les choix effectués par le studio en terme d'optimisation.Le mode qualité a beaucoup d'aliasing mais qui disparaît quand on désactive le motion blur mais bon c'est pas une bonne idée de le désactiver dans un mode qui tourne à 30fps. Même les réflexions utilisant le Raytracing, on peut se demander pourquoi les intégrer quand on voit comment elles sont granuleuses et noisy. Ah et le framerate aussi à des chutes en dessous des 30fps car bon c'était apparemment pas suffisant comme ça.J'avais déjà dit que je ne m'attendais pas à un miracle pour le mode performance avec une résolution interne aussi basse et bien malheureusement je ne me suis pas trompé, l'IQ est très mauvaise et vu que leur moteur ne gère pas le DRS, le résultat est forcément pas terrible.Sinon sur console, le meilleur mode performance reste celui de la Series X car sur Pro même si les settings dans ce mode sont amélioré, le framerate chute plus bas que sur la PS5 de base.Remedy est un très bon développeurs sur Pc mais leur portages sur console (je trouve qu'il s'en sorte d'ailleurs un peu mieux sur Xbox que sur PS, ce qui en soit n'est pas très surprenant) ne sont clairement pas exceptionnelle, rien que le fait que leur moteur ne supporte pas le DRS sur console est un choix plus qu'étrange. Après Alan Wake 2 reste un jeu très gourmand sur Pc.DF a aussi comparé les performances du mode performance sur Pro avec un Pc qui tourne avec une 4070 et une 3070. Avec une 4070 vous obtenez aux alentours de 43% de performances en plus et 10% de plus avec 3070.Le GPU de la Pro en terme de spécificités techniques est assez proche des RX 6800/7700 XT avec certaines chose un peu meilleur pour celui de la Pro donc ce n'est pas surprenant que la 4070 soit plus performante mais pas forcément avec un aussi gros delta.il faudra plus de temps pour ce faire un réel avis mais quand on voit le gain de performance obtenues dans des jeux comme F1 2024 ou Ratchet on peut se poser des questions sur l'optimisation de Remedy pour ce patch et on verra si les très mauvais retours reçu donneront envie au studio d'améliorer ça.