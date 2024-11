: 4K natif /@30fps (+125% ou x2.25): 4K@60fps via PSSR 1440p réso interne (+77% ou x1.77)Respectivement pour le mode splitscreen: 2560x1440p @ 30fps: 2560x1440p dynamique (1920x1080p) @ 60fpsA titre indicatif la pro arrive à afficher un boost de perf de plus 125% , ça montre encore une fois les 45% de perf en rastérisation donnés par Cerny peut varier au cas par cas.

posted the 11/07/2024 at 05:00 PM by lightning