1. Préservation des détails et piqué de l'image :

2. Stabilité de l'image en mouvement :

3. défauts visuels (artifacts) :

Alan Wake 2 est un étalon technique, notamment avec l'utilisation de techniques avancées comme le Path Tracing sur PC et aussi l'un des jeux les plus gourmands (et les plus impressionnants visuellement) à ce jour dans ces conditions.Je vais pas y aller par 4 chemins, à mon sens le rendu PS5 Pro est en dent de cie pour rester gentil, car parfois moins net, moins fin que la version PS5 utilisant le pourtant décrié FSR 2.- Alan Wake II est l'un des principaux jeux qui bénéficie de certaines fonctionnalités de la PS5 Pro, notamment le Ray-Tracing.- La PS5 Pro ajoute des réflexions en ray-tracing sur les surfaces opaques et transparentes. Les versions PS5 et XSX n'utilisent pas du tout de ray-tracing.- Sur PC, nous avons du Path Tracing, qui affecte les réflexions, les ombres et l'éclairage global. À ce niveau, la version PC reste largement au-dessus de la PS5 Pro.- La PS5 Pro offre de meilleures ombres, un éclairage volumétrique et du brouillard de meilleure qualité en mode qualité par rapport à la XSX/PS5.- Cependant, le filtrage des ombres sur la PS5 Pro est encore un peu insuffisant, ce qui entraîne des ombres de faible qualité à moyenne/longue distance.- En mode performance, la PS5 Pro a des paramètres graphiques similaires à ceux du mode qualité de la XSX/PS5.- Concernant le framerate, la PS5 Pro maintient un stable 30 fps en mode qualité. En mode performance, certaines zones présentent une instabilité.- La PS5 Pro utilise le PSSR. Dans la plupart des cas, la qualité de l'image sera meilleure que celle du FSR 2 (utilisé dans les versions XSX/PS5), mais cela peut aussi entraîner plus d'artefacts dans certaines zones.Mes impressions sur le PSSR sur les 3 principaux points de ce que j'en ai vu sur les différentes vidéos jusqu'à maintenant:DLSS >>> FSR3 > FSR 2 > PSSRle PSSR ici comme sur Rachet donne le rendu le moins net, on le voit sur les images ici sur les écrits, sur les elements les plus fins, les FSR2/3 font a peine mieux.Là ou le DLSS propose un rendu equivalent ou quasi equivalent au natif meme en mode performance.DLSS >>> PSSR = FSR3 > FSR2La aussi le DLSS propose un rendu extremement stable, il y a du bruit sur les autres technos, ça scintille aussi bcp plus, particulierement des que la camera bouge.DLSS >> PSSR > FSR3 >> FSR2Le DLSS propose un rendu presque sans défaut, le PSSR est plus propre que le FSR sur ce point. C'est un des points ou le FSR est reconnu comme le mauvais élève.Bon sinon, je vais pas comparer le Ray Tracing proposé par NVidia et AMD, on connait tous les gouffre historique, et les images parlent d'elle même.Le path tracing, le ray reconstruction et le denoiser propose un rendu ultra clean chez les verts.Là aussi ce type de techno est bien mieux optimisée et rendue sur les RTX.