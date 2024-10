Nous sommes en pleine période où les remake fleurissent de partout. Je me demande pourquoi des jeux comme Medal of Honor en premiere ligne ou soleil levant ne font pas l'objet de remake ? On parle quand même de jeux qui ont marqué leur temps en terme de FPS (moins qu'un half life mais tout de même). Souhaiteriez vous que des remakes sortent ?

posted the 10/30/2024 at 08:36 AM by ippoyabuki