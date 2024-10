Original, prenant, fantastique, rigolo, Ghost Trick est un chef-d’œuvre à faire absolument si vous êtes friand des jeux narratifs et que le gameplay point and click ne vous dérange pas. À faire la démo avant tout cela dit, pour être sûr de ne pas tomber sur une mauvaise surprise, tellement le jeu est unique et très particulier.



Le bide a eu raison de toi mon cher ami. Tu peux rester à terre, mais la tête haute, bien haute même.



9/10 Chef d’œuvre





Je pensais faire un petit jeu en promo et contre toute attente, je me suis pris une grosse baffe. Ghost Trick : Detective Fantome est un ovni vidéoludique.Le jeu commence sur un moment inopportun qui va déclencher une série d'événements et de surprises à un rythme que j'ai rarement vu dans un JV.Le scénario d'une complexité incroyable mélangeant science-fiction et polar ne s'arrête jamais, il n'y a aucune rallonge ou perte de temps inutile, et on est constamment pris dans une spirale de l'envie de découvrir la vérité.Les personnages sont tous fabuleux et rigolos, il n'y a même pas un perso que je déteste ou que je trouve inutile et ils sont tous vraiment drôles contrairement à 90 % des JV d'aujourd'hui qui nous balancent des héros cool qui sortent une fausse blague drôle pour faire juste cool ou imiter les codes d'acteurs qu'on a l’habitude de voir au cinéma.On est constamment avec le sourire aux lèvres du début à la fin, car l'humour est juste sincère et bien trouvé. Elle est omniprésente durant le récit et elle est même digne d'un Suda51 à sa meilleure forme. Toute cette pagaille humoristique est en plus accompagnée d'une OST incroyable et inoubliable !Le level design (c'est on peut appeler ça comme ça) est d'une ingéniosité rare, chaque détaille (y compris pour le scénario) n'est pas là au hasard, on cherche, on devine, bref c'est un jeu qui va vous faire réfléchir du début à la fin (15 h dans mon cas sans internet).Personnellement, je n'ai ressenti aucune lassitude dans les pouvoirs fantomatiques ou dans le style de rythme très particulier du jeu. On accroche ou on n’accroche pas tout simplement.