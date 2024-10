Pneumata s’inspire beaucoup trop de Resident Evil 7 : Biohazard, on retrouve le même style de gameplay et de mise en scène. Le problème, c'est que le savoir-faire n'est pas là et le jeu souffre de défauts monstrueux, dont un surplus de munitions et un rythme en dents de scie impardonnable. La réalisation souffre également de bugs en tout genre, mais encore une fois, le jeu est fait par une seule personne, bravo à lui tout de même, tout n’est pas mauvais, mais il fallait certainement tenter quelque chose de beaucoup plus minimaliste, dommage.





Oui, vous avez bien lu Pneumata, à ne pas confondre avec Pragmata ou Automata.Disponible depuis quelques jours, le jeu est passé complètement inaperçu, y compris chez les fans de la sphère horrifique.J'ai voulu lui laisser sa chance et sincèrement ce n'est pas très folichon, mais ça passe et je pardonne beaucoup de choses, car le jeu est fait par…une seule personne, hors l'équipe marketing et les doubleurs (catastrophiques) du jeu.Le jeu s'inspire grandement de Resident Evil 7 Biohazard sorti en 2017 et même si cela peut faire plaire aux fans de la série de Capcom, je m'attendais à plus d'originalité.Pire, le jeu se perd complètement dans son inspiration principale, comme avec la présence de gros problèmes de rythme, une exagération de munitions ou un level design abominable dû à un surplus de couloirs et de salles inutiles.Le jeu regorge de bugs, de problèmes d'animations et autres diableries. Sachez que ce jeu s'adresse avant tout aux amateurs de jeux d'horreur qui ont l'habitude des petites productions horrifiques indé, car sinon vous allez voir ça comme un jeu éclaté en mille morceaux au sol…Le jeu ne vaut pas du tout son prix en plus sur PS5 (35 euros svp...), heureusement que je l'ai eu à 14 euros grâce à un site qui fournit des codes PSN (lien du site dans la description de la vidéo plus bas).Alors sachez que je ne fais pas du tout la promotion du site, surtout que je ne touche pas d'argent avec ma chaine YouTube. C'est vraiment du pur partage et pour vous prévenir de ne surtout pas le prendre à 35 euros.Ma vidéo plus bas est le run complet du jeu en moins de trois heures et sans mourir, deux trophées Or sur PS5, elle sert donc également de solution.-Gameplay Resident Evilesque (combat, énigme, gestion des ressources etc)-C'est prenant et on veut voir la fin (surtout pour les fans de Resident)-C'est fait par une seule personne, respect-Le run 0 death et moins de 3H est intéressant a faire-Une réalisation catastrophique (bugs, animations, scènes, doublages etc)-Copie trop RE7, aucune originalité-Un prix inadmissible sur PS5 (35 euros !! )-Quasiment aucune musiques d'ambiance-Très mauvaise gestion du rythme ( action / l'exploration)-Beaucoup trop de munitions