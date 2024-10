Voué à quitter la Terre pour coloniser l'espace, l'humanité a fini par accomplir son rêve et a construit d'immenses colonies flottant dans le vide interstellaire. Ces cylindres de plusieurs kilomètres, recréant artificiellement en leur sein les conditions de vie terrestre, sont ainsi devenus la seconde patrie des colons qui y vivent.

L'histoire bascule le jour où, décidée à devenir indépendante, la colonie la plus éloignée de la Terre, le duché de Zeon, déclare la guerre aux forces fédérales terriennes. En un mois, la moitié des combattants de chaque camp trouve la mort, laissant les populations civiles dans le désarroi.

Zeon et les forces terriennes se surveillent mutuellement, cherchant à découvrir quels nouveaux types de Mobile Suit sont développés en secret. Pour mettre la main sur certains prototypes particulièrement puissants, tous les coups sont permis...

Pas besoin d'aimer les gros robots pour se lancer dans Gundam. Si vous êtes amateur de récits de science-fiction, et que le drame humain, la guerre et la géopolitique vous parlent, foncez vite acheter le chef-d'œuvre qu'est Gundam The Origin.Pour info, c'est le remake du premier Gundam (1979) par YAS, le designer originel de Gundam.Mes amis, vous avez à votre disposition la meilleure porte d'entrée possible dans l'univers du Siècle Universel. Le tout avec une édition prestigieuse comprenant un tome double au format plus grand (15x21 cm), avec une couverture rigide.Le papier couché permet de profiter pleinement des magnifiques illustrations couleur de l'œuvre. Je précise que ce papier n'est pas brillant mais mat, donc vous n'aurez pas cet effet désagréable de brillance pendant la lecture, comme c'est parfois le cas avec certaines éditions deluxe.Je vous montre quelques pages couleurs du T1, et il y en a beaucoup.Le prix est assez onéreux (29 euros le tome), mais c'est un monument de la SF japonaise, un classique à posséder dans sa bibliothèque.Le tome 2 paraîtra le 6 décembre, avec un rythme de parution tous les deux mois. La sortie de Gundam Unicorn s'intercalera entre chaque tome de The Origin.Le but est d'installer Gundam et de maintenir un rythme soutenu.Tout cela pour dire qu'on va avoir du Gundam à foison, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter, au vu des déclarations de Vega Dupuis, qui a annoncé le lancement de trois nouveaux mangas Gundam en 2025.De plus, on apprend que Gundam occupera une place centrale à la Japan Expo 2025.Le manga Gundam Unicorn lancera son premier tome dès le mois prochain, le 8 novembre.On est sur un format double, mais une édition plus classique, donc le prix sera plus accessible que The Origin. La série comptera 9 tomes.On quitte maintenant le domaine du manga pour se concentrer sur un autre type de produit.Namco Bandai a dévoilé le TCG Gundam, prévu pour sortir en 2025. Une version bêta commandable sera disponible dès la fin de l'année.C'est une bonne occasion d'expérimenter un gameplay qui s'inspire beaucoup du TCG One Piece, mais avec davantage de mécaniques, et surtout un mode multi similaire au format Commander de Magic: The Gathering.Voici un aperçu des cartes.Vous pouvez explorer le site officiel du jeu si vous souhaitez plus d'infos sur les produits et le gameplay.