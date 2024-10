Assasssin's Creed Shadow va effectivement se vautrer au Japon. Mais non pas à cause du personnage de Yasuké qui fait polémique, ni même a cause du soi-disant manque de respect de la part d'Ubisoft envers la culture japonaise (tori de Nagasaki dernièrement). Mais tout simplement parce que les japonais ne se sont jamais intéressés à cette licence.Un fait qu'aucun journaliste ni aucun observateur de l'industrie n'a fait remarquer, qu'on parle d'un Julien Chieze ou d'un ExServ (pour ne citer que les plus connus de part chez nous). Aucun n'a jamais noté ni relevé qu'il s'agit d'une polémique veine déjà par ce que cette licence est inexistante commercialement lorsqu'on parle du Japon et ce depuis des années.Pour preuve voici les chiffres de ventes des 5 derniers épisodes principaux d'Assassin's Creed au Japon durant leur première semaine de commercialisation :Comme vous pouvez le constater, AC au Japon depuis bientôt 10 ans ne dépasse jamais 50K unités vendues en première semaine c'est à dire durant la période ou l'essentiel des ventes d'un jeu se réalisent. Pour une série qui se vend généralement à des millions d'exemplaire ce sont des chiffres totalement dérisoires. Autant dire que cette licence n'existe pas au Japon et n'a jamais existé.Autrement dit, toute cette polémique autour d'AC Shadows n'est que du vent. Les Japonais ne sont pas intéressés par cette licence contrairement à l'occident là ou plus de 90% des ventes d'Assassin'Screed se font historiquement d'après VGChartz (et la ou cette polémique a réellement démarré).Ce qu'il faut donc retenir à mon humble avis : OUI le prochain AC Shadows ne marchera pas au Japon. NON ce n'est pas à cause du samouraï Noir Yasuké comme beaucoup aiment nous le faire croire mais tout simplement parce que les Japonais en ont toujours eu strictement rien à faire des AC...