Duskgolem confirme à nouveau qu'un remake de Resident Evil : Code Veronica est bien en chantier dans les locaux de Capcom, cependant il ne faudra pas s'attendre à un remake de gros calibre comme le remake du second ou plus récemment celui du 4e volet.Duskgolem laisse ainsi sous-entendre que nous aurons droit à un épisode plus proche d'un Resident Evil 3 Remake dans son contenu, c'est-à-dire un résumé des plus grands moments de la version originale et un rythme de jeu qui part directement vers l'essentiel, avec forcément de grosses coupures...Le studio M-Two serait donc de retour? (concepteurs de Resident Evil 3 Remake en grande partie)Un motif à tout cela ?Le chantier de Resident Evil 9 est un véritable enfer, plusieurs fois repoussé en interne, le jeu a même subi un reboot partiel, sans parler des difficultés du monde ouvert avec le RE Engine (Dragon's Dogma 2 a été d'une aide considérable pour le développement de ce dernier).L’éditeur japonais travaille également sur un autre remake, notamment celui de Resident Evil 0 qui servira à promouvoir la préquelle de Resident Evil : Welcome to Raccoon City au cinéma.On va attendre une annonce officielle à tout cela, mais il serait intéressant de savoir si Capcom va jouer cartes sur tables ou campagne marketing mensongère si des coupures béantes seront présentes sur un hypothétique remake de Code Veronica.