Malgré le semi-échec du téléfilm, pardon, du film Welcome to Raccoon City, un nouveau film serait prévu pour la saga-phare de Capcom.En effet, on apprend que la ville canadienne, dans laquelle a été tourné en grande partie Welcome to Raccoon City, a reçu 11 millions de dollars de financement pour aider à la mise en place d'une vingtaine de projets de développement économique.Et c'est là que ça devient intéressant. Deux millions de dollars seraient exclusivement consacrés à un nouveau film Resident Evil produit par Raccoon HG Film Productions, qui a déjà travaillé sur le dernier long-métrage sorti en 2021.Le nouveau film de la franchise s'intitulerait Resident Evil : The Umbrella Chronicles comme le volet sorti sur Wii en 2007 qui retrace les évènements de Resident Evil 0, 1 et 3 (et la fin d'Umbrella dans un niveau bonus).Doit-on s'attendre à un autre reboot? Ou a une préquelle de Welcome to Raccoon City?Quoi qu'il en soit, fan ou pas, on y croit plus à une adaptation réussie...