Constantin Film s’apprête à effectuer un nouveau massacre avec une nouvelle série Netflix sur les événements de Resident Evil 0 qui va virer par la suite sur une histoire inédite. Après la calamiteuse série de 2022, j'ai envie de dire rebelote...Pour les ennemis, on garde les indémodables zombies, mais certains auront une forme plus évoluée et seront capables d'utiliser des armes à feu (mon Dieu…).Ce n'est pas tout, Constantin Film travaillerait sur un long-métrage depuis quelque temps maintenant. Il s’agirait d’un film très fidèle sur l’histoire de Resident Evil 0 avec la présence de Rebecca Chambers, Billy Coen et d’Ada Wong. Cette dernière va servir de passerelle avec le film Resident Evil Welcome to Raccoon City sorti en 2021.Quant à Duskgolem, il confirme toujours la présence d'un remake de Resident Evil 0 et de Code Veronica chez Capcom.On ne sait pas trop pourquoi Capcom voit les choses en grand comme ça pour Resident Evil 0 (un remake, un film et une série), mais attendons des annonces officielles avant d’applaudir ou de sortir les fourches.