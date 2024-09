Vous vous promenez dans un centre de recherche d'Umbrella, abandonné depuis longtemps.

Le laboratoire qui produisait des B.O.W. s'est transformé en un "no man's Land" dans lequel errent d'innombrables zombies et autres horribles créatures.

En compagnie de Claire, Chris, Leon et Jill qui se sont précipités dans ce gouffre, pourrez-vous ensemble vous échapper du laboratoire infernal où un grand nombre de zombies et plus d'horreurs encore vous attaquent afin de retrouver enfin le chemin de votre foyer en toute sécurité ?

est une attraction au parc d'Universal Studios Japan du 6 septembre 2024 au 4 novembre 2024.Cette attraction se déroule à l'extérieur et sous forme de spectacle à suivre en direct à 360° avec les différents personnages et monstres de la saga qui interviennent à tour de rôle (le Leon et la Jill).Voici un synopsis de l'attraction :Cela semble super rigolo et fun, dommage que les évènements de ce genre restent réservés exclusivement au Japon, tout comme le resto Umbrella qui donne juste terriblement envie…