Forcément ASTRO BOT ! (Fini a 100% également)Obtenu à l'instant après 2 jours de total bonheur! Ce jeu est une pépite et n'a qu'un seul défaut, celui d'en vouloir toujours plus tellement c'est bien! Cette franchise possède réellement un potentiel de fou furieux, c'est joli, c'est fun, bien foutu, la physique du jeu est top, la DualSense est tellement bien mise à l'honneur, tout parait "Next-Gen" enfin "Current-Gen", le contenu est soutenu malheureusement tout s'enchaine très vite et le 100% tombe simplement.Les niveaux sont très bien, j'aurais aimer que plus soient inspirés des autres licences (comme c'est le cas des niveaux finaux de chaque galaxie) le tout reste très original et varié, le Hub est bien aussi c'est rigolo de voir toutes les mascottes au même endroit, cependant j'aurais tellement voulu un musée façon Playroom, ou même une encyclopédie c'est dommage pour le coup, peut-être potentiellement avec le futur suivi!Concernant les trophées, aucun qui ne pose problème, le jeu vise un public assez jeune bien que large, les trophées s'enchainent rapidement (également) et les quelques derniers n'ont rien de technique, juste quelques actions à réalisées et/ou de la recherche dans les niveaux concernés.Le dernier (et non l'ultime) niveau est absolument jouissif, je ne dirais rien de plus mais tellement fun bordel, c'était EPIC ! Bref j'adore cette licence, j'ai adoré ce jeu et c'est la première fois que je déglinge un jeu en 48H.... Peut-être car derrière je sais que j'avais le SW: Outlaw à poursuivre bref, excellent jeu que tout fan de JV se doit d'avoir (ceux ayant la PS5 évidemment)