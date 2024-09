Oui No Man's Sky a sorti un nouveau trailer sur la nouvelle grosse mise à jour :





Voici un résumé Sean Murray lui-même :



Oui No Man's Sky a sorti un nouveau trailer sur laVoici un résumé Sean Murray lui-même :

... sur sa remontée des enfers ! Le début étant catastrophique (on ne va pas refaire l'histoire) et il a su remonter la pente et offrir un contenu/suivi de qualité depuis des années.