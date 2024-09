C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sortons le jeu sur PC en premier. Il y a beaucoup d'optimisations à faire avant de le sortir sur Xbox. Mais oui, la Series S est un défi.

It's one of the reasons we're coming out on PC first. There's a lot of optimizations we need to do before we release on the Xbox. But yeah, Series S is a challenge.Sans doute encore la faute de Sony qui a du dans les usines trafiqué des séries S pour se garder des exclus gratos.VG247