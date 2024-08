Yo mina,



Je ne sais pas si c’est votre cas aussi, mais j’ai pris BMW sur PC et je dois dire que je suis assez déçu des performances sur ma 7900XTX avec du Raytracing.



Franchement, je n’arrive pas à trouver le juste équilibre pour avoir un jeu fluide et surtout sans trop d’artefacts dus au FSR.



Même avec la génération d’images, le jeu rame énormément et/ou souffre d’un upscaling digne d’une Steam Deck.



Je ne comprends pas ce que fait AMD par rapport à ce jeu qui rencontre un gros succès depuis sa sortie. La version PS5 doit aussi souffrir des mêmes conséquences, j’imagine, car cette version aussi utilise le FSR 3.



Le pire, c’est que quand on va sur le site d’AMD, on peut tomber sur une fiche PDF indiquant que le jeu a été développé sur des AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO, mais c’est à mourir de rire comment cette communication est à la rue comparée à Nvidia.



D’ailleurs, concernant la team verte, sur mon laptop j’ai une RTX 4080 (version 130 watts) et avec le DLSS et la génération d’images, j’arrive à un 60 fps constant en élevé avec quelques options en ultra…



Alors que j’ai un CPU Core i9-185H et sur le PC un i9-14900KF, qui est un CPU bien plus véloce.



Donc pour l’instant, je joue sur mon laptop et le jeu est sympa avec des graphismes assez next-gen !



Et vous, quelle version avez-vous et comment ça tourne sur votre console/PC ?

AMD est dans le rouge - https://www.amd.com/en/resources/case-studies/game-science-black-myth-wukong-team.html