Nous travaillons sur le projet Terra depuis plusieurs années déjà et avons repoussé la décision finale sur le titre à plusieurs reprises.

plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons enfin pris notre décision et nous allons la révéler. Roulement de tambour

s'il vous plaît. Le projet Terra sera désormais connu sous le nom de Alabaster Dawn.





Progrès réalisés en 2024







Comme nous l'avons mentionné, en janvier, notre plan était de travailler sur la verticalité et... c'est en grande partie fait ! Beaucoup de petites fonctionnalités manquantes ont été implémentées, beaucoup de cartes ont été créées et peaufinées, un bon nombre de cutscenes ont été écrites, deux ennemis de boss ont été terminés, et un donjon... presque terminé. Nous en sommes actuellement à un point où les 2 premières heures du jeu sont presque entièrement jouables.



Cela n'a l'air de rien, mais arriver à ce stade est une étape importante pour nous ! Le fait d'avoir rassemblé tous les systèmes pertinents devrait nous permettre d'accélérer le rythme et de développer le contenu plus rapidement.







On peut y jouer quand ?



Il n'y a pas encore de version publique pour le moment, désolé.



Comme vous l'avez peut-être entendu, les Action-RPG narratifs sont une bête à développer.

Néanmoins, nous nous rapprochons de quelque chose : une démo publique.

Le plan actuel est de sortir cette démo au début de l'année 2025.



Ensuite, nous pourrions suivre la même voie que pour CrossCode : Un accès anticipé à la fin de l'année 2025.



L'accès anticipé est important pour nous pour deux raisons :



-Nous pouvons obtenir des commentaires continuellement de la part d'un plus grand nombre de joueurs, ce qui nous permet en fin de compte de créer un meilleur jeu. Il rend financièrement possible une longue période de développement.



-En fin de compte, c'est en grande partie grâce à l'accès anticipé que CrossCode est devenu le jeu qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, nous espérons que l'Accès Anticipé d'Alabaster Dawn ne durera pas aussi longtemps que celui de CrossCode.



C'est donc à ce moment-là que vous pourrez jouer à Alabaster Dawn ! Enfin, à moins que vous ne soyez à la Gamescom cette année !





J'en faisait la news ce matin et bim l'annonce est la.Le nom officiel du projet Terra deviens donc-Un style artistique 2.5D unique combinant le pixelart avec une perspective 3D.-Un système de combat profond avec des arbres de combo, 4 élémentset 8 armes uniques que l'on peut changer rapidement à tout moment.-Un vaste environnement à explorer qui évoluera et se développeraau fur et à mesure de la progression du jeu.-Des colonies qui, à partir de ruines, se transforment en villes animées.-Plusieurs grands donjons remplis d'énigmes et de combats de boss.-Un système RPG complet avec des arbres de niveau, d'équipement et de compétences.-Un système de cuisine unique qui combine des consommables de soinset de buffs avec un système de niveau, conçu pour éviter l'accumulation d'objets.-Toute l'exploration et les sauts que vous avez aimés (...ou détestés) dans CrossCode.La 3D rend la perspective plus compréhensible !-Un système de mouvement détaillé avec des sauts automatiques et des collisions précises.-Une histoire captivante sur la reconstruction d'une civilisation avecde nombreux rebondissements surprenants.-Bande originale de Deniz Akbulut (alias Nagi Shirakumo)