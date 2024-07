Sur cette question, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur The Legend of Zelda The Wind Waker sorti en Mai 2003 chez nous mais en décembre 2002 au Japon.Un jeu qui est une grande partie de mon enfance et adolescence et que je suis entrain de refaire actuellement sur sa console d'origine (faute d'une ressortie sur Switch ^^) la période estivale étant bien propice a redécouvrir ce titre culte.L'histoire autour du jeu, beaucoup de fans la connaissent. Après une démo technique en 2000 présentant un combat entre Link et Ganondorf dans la veine d'Ocarina of Time, laissant présager ce que pourrait être le futur de la série sur la nouvelle console, Nintendo prend tout le monde de court en dévoilant finalement TWW avec un design complètement différent dans un style en cell shading et au design cartoon. Ce qui amena à l'époque quelques interrogations et déceptions.Mais dès sa sortie, tous les doutes ont été pour la plupart vite oubliés, le jeu faisant l'unanimité auprès des critiques, soulignant notamment la qualité de sa direction artistique. Link n'a jamais été aussi expressifQue dire maintenant de l'oeuvre, 21 ans plus tard ?Et bien que le jeu n'a pas pris une ride ! Et traverse le temps d'une telle façon qu'il est sans doute un des Zelda qui a le mieux vieilli de l'histoire.Je n'ai pas connu la version Wii U (n'hésitez pas d'ailleurs a me donner votre avis sur celle-ci) mais grâce au Cell Shading, le jeu est toujours beau et agréable à faire aujourd'hui même sur Gamecube.Venons en maintenant a ce qui fait selon moi la grande force de The Wind Waker hormis ces graphismes.Si, chacun à leur façon, Skyward Sword, et Link Between Worlds ont selon moi amené quelques éléments qui laissent entrevoir le futur de la saga avec Breath of The Wild, The Wind Waker est à mes yeux le premier Zelda qui a amené un vrai vent de liberté grâce ces voyages en bateau et la grande mer. Un océan très grand pour l'époque avec pas moins de 49 îles a visiter. Hisser la voile et prendre le large à bord de Lion Rouge est toujours aussi grisant aujourd'hui, loin des plaines d'Hyrule, ce qui renforce le coté unique du titre.Le scénario s'avère aussi surprenant et se révèle au fur et a mesure, d'abord avec la recherche de la soeur de Link, Arielle, pour ensuite enchaîner avec certains twists scénaristiques et son lot de moments touchants et rempli de poésie, j'irais presque jusqu'à dire mélancolique.Coté gameplay, le jeu répond au doigt et a l'oeil et est très fluide notamment dans ces combats, avec également certaines idées originales et brillantes comme la baguette du vent, qui permet de changer la direction en navigation, les pots d'eau pour refroidir la lave ou encore la feuille Mojo qui permet de provoquer des bourrasques ou de planer (l'ancêtre de la paravoile) des idées comme ça, il y'en a des dizaines et des dizaines dans le jeu !The Wind Waker, c'est aussi le jeu qui a enrichi d'une belle façon le lore de la saga. La cité des piafs, les korogus, c'est lui qui les a amenés.Alors aucun jeu n'est parfait, on pourrait lui reprocher qu'il n'a pas énormément de donjons (7 de mémoire) et peut être pas parmi les plus mémorables de la saga, (encore que c'est subjectif, pour ma part j'ai adoré le temple du vent, ou encore la forteresse maudite et son coté infiltration qui m'avait beaucoup marqué a l'époque.) Egalement la quête de la triforce, très longue et un peu frustrante la 1ère fois à faire.Mais ce n'est que peu de choses face au charme, la magie et l'enchantement que procure ce titre. Intemporel, traversant les âges sans jamais fléchir, TWW est pour moi a part dans cette formidable licence qu'est Zelda.Pas mon opus préféré, ni celui que je considère le meilleur (Twilight Princess et Breath of The Wild me viennent en tête), c'est par contre sans conteste, et a l'instar de Super Mario Sunshine a la même époque, celui dont je suis le plus nostalgique et qui me rappelle de bons souvenirs. Synonyme de l'âge d'or de la Gamecube !Pour finir, je ne pouvais pas ne pas parler de son OST, magnifique et originale, véritable chef d'oeuvre qui contribue a la poésie et la liberté du titre, Windfall Island, The Great Sea ou encore Dragon Root Island sont autant de musique restées dans les mémoires, mais ma préférée reste son main thème :N'hésitez pas à dire si ce titre vous a autant marqué qu'à moi !