De nouveaux enemis et d'autres qui reviennent, des nouvelles missions, des nouveaux objectifs, de nouvelles armes, des nouvelles conditions météorologiques, de nouvelles campagnes de globales, et bien plus encore.Rendez-vous le 6 Aout 2024 sur PS5 et PC.Helldivers 2 est toujours le plus gros succès commercial de 2024 au Royaume-Uni.