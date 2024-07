Anime

vu que tout le monde mes ses musiques d'anime favorites, je partage les miennes, je commence avec les séries des années 80 (op et ending uniquement)Attention, pour les personnes entre 40 et 50 ans, cette liste peut provoquer de la nostalgie:20: Generique FR de Lady Oscar19: opening 1 de Urusei Yatsura18pening 3 de Mahou no Yousei Pelsia (Vanessa)17:Generique FR de Nicky Larson16pening des OAV Patlabor15pening de Pastel Yumi (Susy)14pening de Magical Emi13pening de Fashion Lala12:générique occidental du film Cobra par Yello11:Makafushigi adventure10:Générique des cités d'Or9:Générique français de Cat's eyes8:Générique de Sherlock holmes7.Opening 3 de Maison Ikkoku6.Générique de Ulysse 31On arrive maintenant dans mon top 5 qui est très serré et qui arrive à changer à cause de ça:5.opening de Orange Road4.opening 2 de Saint Seiya, Soldier dream3.Pegasus Fantasy, op de Saint Seiya2.You wa Shock, op de Hokuto no Kenet le grand gagnant:1.Générique de Jayce et les conquérant de la lumière