Un nouveau Duel s'achève, voici les résultats !Zelda BOTW remporte le Duel face à Elden Ring ! Vous mentionnez un jeu beaucoup plus organique, que Elden Ring s'en est beaucoup inspiré, et que la claque était folle en 2017 surtout sur des supports comme Switch et Wii U.Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce résultat et à très bientôt pour un prochain Duel !