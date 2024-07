Ryuu Ichijou est un jeune garçon, fan de football, qui n'a qu'un but : être membre de l'équipe nationale de football du Japon. On suit donc le chemin de ce jeune prodige vers son rêve.



Mais malheureusement pour lui en cherchant à sauver son camarade Ryuu tomba dans les escaliers et ne put plus jouer au foot pendant 2 ans. Après une dure rééducation Ryuu revient sur le terrain de football pour nous refaire rêver.

c'est désormais fait ! ^^après tant d'années d'attente.viens d'annoncer qu'ils éditeront les 49 tomes desortie des 5 premières tomes en novembre 2024pour vous rendre compte des qualités incroyable de ce manga.pour ceux qui se posent la question, c'est un manga de foot hyper complémentaire avecBe blues est comme son homologue très réaliste dans son approche du footbal mais ils n'ont pas les mêmes qualités ni la même proposition.pour vous donner une idée, je dirais queAo ashi est top pour ses personnages et leurs développements en dehors et sur le terrain. mais le dessin et le découpage de Ao ashi sont vraiment pas le point fort du manga.Be blues lui a des personnages un peu moins marquant excepté ryuu mais le rendu graphique, le découpage pour retranscrire le football de manière très réaliste et dynamique sont d'une justesse a toute épreuve. (avec beaucoup de doubles pages)Une des particularités du manga c'est que vous allez suivre le parcours de ryuu sur plusieurs années, des U12 au foot pro. de quoi voir l'évolution mentale et footballistique de tout ses personnages sur le long terme à travers une quarantaine de tomes.bref deux propositions vraiment très solide, que je recommande absolument.merci meian de continuer à éditer des truc très compliqué à vendre !2024, la meilleure année en terme d'annonce manga et JV.