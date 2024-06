Yo mina, un court post pour vous demander si aussi chez vous le DLC d'Elden Ring vous fait tousser votre PC? Car avec ma 7900XTX... j'ai des chutes jusqu'à 30FPS! Alors que sur le jeu hors DLC c'est du 60FPS constant. Je dois dire que je suis un peu deg et préfère vous demander si chez vous c'est la même ou j'ai un bug avec ma config. Aussi, pour ceux qui ont la version PS5, ça se passe comment?

posted the 06/21/2024 at 12:26 PM by zoske