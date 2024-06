Hello les Kids!!Je ne sais pas si les développeurs sont de grosses tanches pas foutu d'optimiser quoique ce soit chez Bethesda, mais il semblerai qu'il y ai un mod 120fps sur Starfield pour le Serie S.Quand le studio lui-même n'y arrive pas, la communauté, elle, fini les jeux.Je trouve ça dingue que MS ne soit pas plus pointilleux sur ce genre de chose...ça aurait évité bien des histoires et des dramasVous en pensez quoi du coup?

Who likes this ?

posted the 06/17/2024 at 07:46 AM by gasmok2