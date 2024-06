Derniers achats (semaine dernière) :- Mirror's Edge (X360)- Sunset Overdrive (XO)- ReCore (XO)- Valkyrie Elysium (PS4)Hop, j'ai enfin reçu Baldur's Gate III de Larian Studios après plusieurs semaines d'attentes, la version physique du jeu (4 disques) avec le petit collector très sympathique, n'ayant jamais joué aux 2 précédents opus par BioWare, n'ayant jamais joué à un jeu basé sur l'univers étendu de Donjons et Dragons ni même le jeu sur table (peut être une fois à Toulouse en 2001, je ne sais plus sur ce à quoi j'ai joué une fois...). Je suis en train d'installer le jeu, vraiment hâte de commencer mon premier jeu de rôle à l'ancienne ce soirMirror's Edge, j'ai pas mal avancé (je suis au niveau des docks à 3-4 chapitres de la fin, au début juste avant le sniper). A l'époque j'avais des appréhensions sur le jeu vu que je ne suis pas fan de la caméra à la première personne, mais aujourd'hui je suis agréablement surpris par le gameplay en vrai, je comprends pourquoi il est salué par les critiques. Ça me valide mon intérêt pour trouver Mirror's Edge Catalyst (même si ce dernier est moins bon visiblement).J'ai à peine commencé ReCore et pas encore touché à Sunset Overdrive ni Valkyrie Elysium.