Jeux Vidéos

"ET SI ?"

Lesexiste depuis 2014 sachant cela et en partant sur des grosimaginons quel jeu serait le représentant idéal pour chaque année précédente jusqu'à disons 1983 (On va prendre ce point de repère là) pour simplifier déjà la tache je pense qu'on peut prendre également la liste desqui remonte jusqu'en 1998 aveccomme grand gagnant. Ils nous restent plus qu'à remonter de 1998 jusqu'à 1983.Soit simplement une sorte de top 15.Pour ma part pour chaque année je vois la chose comme ceci:-En 1997 je dirais Final Fantasy VII pas d'objection quand même m'enfin.-En 1996 je diraismaisest là aussi qui choisir ???-En 1995 je diraissi je le site pas pour cette année je sens que Gamekyo m'exécutera on est d'accord-En 1994 je dirais deux GOATmais également. Mon coeur va pour Super Metroid ceci dit mais raison dit l'inverse-En 1993 je diraisle GOAT qui a définis le genre qui porte son nom. J'appelle Samuel si vous êtes pas d'accord.-En 1992 je diraismais aussisérieux deux poids lourd je sais pas lequel l'emporte vos commentaires les départagerons pour cette année.-En 1991 je diraiset oui le fameux le roi qui a vraiment définis les lettres de noblesse du genre jeu de baston. Bon mon cœur ce pince carle premier du nom mérite aussi.-En 1990 je diraisinconnus au bataillons pour moi mais google dit que ce fut un hit avec raison ?-En 1989 je diraismême si leoriginal peut lui aussi prétendre à la couronne.-En 1988 je diraislà on me dit que Nintendo avait mis les petits plats dans les grands pour ce jeu. Est-ce que les gens de mon oreillettes on torts ?-En 1987 je diraisen ayant fait une petite recherche y a pas à dire ce jeu fut un phénomène cette année là. (etn'ont pas à en rougir)-En 1986 je diraismaismérite aussi la couronne pour cette année.-En 1985 je diraismême si je suis tenter de pensais qu'aurait sa place aussi.-En 1984 je diraisc'est évident.-En 1983 je diraisun classique ce jeu en 1983.