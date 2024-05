Certes, ce sont des résultats en 3DVision uniquement (donc fps divisés par 2), sur l'excellent Forum MTBS3D (meant to be seen) parlant de toutes les technos 3D possibles et toujours soutenues en 2024 (videoproj, lunettes, VR).Globablement, les possesseurs de ces 2 cartes peuvent-ils me répondre ?Merci