Pour les joueurs perdu entre jeux Cross gen PS4/PS5, jeux multi-plateforme PS5/PC, je vous propose un article qui regroupe une liste des exclusivités (pour le moment) de la PS5.



Nous allons faire plusieurs catégories:



Les exclusivités:



Astro's Playroom

Destruction AllStars

Final Fantasy VII Rebirth

Quantum Error

R-Type Final 3 Evolved

Rise of the Rōnin

Silent Hill: The Short Message

Spider-Man 2

Stellar Blade



Les exclusivités Console à venir:



Marvel's Wolverine

Concord

Death Stranding 2



Les Remakes et Remasters exclusifs:



Demon's Souls

Neptunia reVerse



Les exclusivités PSVR2:



The Dark Pictures: Switchback VR

Gran Turismo 7 VR

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil 4 VR

Resident Evil 8 VR

Firewall Ultra





Si j'en ai oubliés merci de me le rajouter en commentaire.

Oui certains arrives sur PC que ce soit FF, Spiderman 2 ou le PSVR 2 cette année, mais tant qu'on a pas de date, ca reste des exclusivités !

