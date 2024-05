Multi machines

Quelle surprise ne fut pas le premier volet quand je l'ai fait à l'époque. Ambiance extraordinaire, réalisation plus que correcte pour un tel studio, gameplay à l'ancienne et en couloir comme je les aime, bande son fabuleuse, ... bref Innocence avait tout pour me plaire, et il a été bien au delà de mes espérances !! Ce fut même l'une de mes plus grosses claques de la gen. Du coup l'annonce de sa suite m'a fait bondir, et je l'ai attendu comme un fou, au point de vendre un de mes testicouille pour acheter le gros collector avec la figurine. Je me suis donc lancé avec engouement sur ce deuxième opus malgré les critiques plus ou moins positives qu'il a reçu.+ Réalisation somptueuse. Cette claque sur les décors, les petites animations par-ci par là, le soin apporté aux détails, les textures, ... le jeu est incroyable visuellement parlant. Les passages dans la ville sont à tomber par terre tant le niveau de détails est élevé, les forêts sont superbes, et on retrouve plein de petites effets qui en mettent plein les mirettes (genre quand on regarde la boue mélangée à la paille au sol). Quand aux séquences avec les rats ... certaines figurent parmi les plus impressionnantes que j'ai pu voir !!!+ Cette ambiance toujours aussi folle. Certes on perd l'effet de surprise du premier volet, mais elle reste quand même unique, pesante, et diablement prenante. Le plus gros point fort du titre. Le traitement de la période est vraiment admirable.+ La bande son exceptionnelle. Là encore le premier avait placé la barre très haut. Et bien le second volet fait tout aussi bien voir même un peu plus. On sent que le budget plus confortable leur a donné une certaine liberté et le résultat est génial. Combien de fois je me suis pris à rester tourner en rond dans le jeu pour profiter des musiques ...+ Doublage plus que correct. Bien que certaines lignes de texte me paraissent un peu faiblardes, l'ensemble reste d'un très bon niveau avec des voix plutôt justes dans l'ensemble.+ Les personnages toujours aussi attachants. Déjà le premier était bon à ce niveau, au point de nous toucher à certains points clefs (surtout un en fait), mais le 2 fait encore mouche. De plus le design à légèrement évolué, et dans le bons sens. Amicia est réussie, tout comme Hugo, et l'équipe de dev à évité l'archétype de la bombasse moyenâgeuse, pour rester sur une fille plus crédible.+ La durée de vie. Je n'ai pas le compte exact mais j'ai du passer environ 20h pour le finir en trouvant une bonne partie des collectibles. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant et je compte bien me refaire certains niveaux pour tout trouver.+ Ce gameplay que j'adore. Pas de monde ouvert avec des quêtes fedex interminables, pas de course à la nouveauté qui frise le ridicule et enlève le fun ... on reste sur l'essentiel du premier avec quelques améliorations. C'est assez retro dans le principe ... moi ça fonctionne à donf...- ... mais pas pour tout le monde. Forcément le fait d'avoir un type de gameplay moins moderne va diviser les joueurs. Ceux qui cherchent la nouveauté qui fait la différence seront beaucoup moins enjoués que moi, pour ne pas dire blasé. Une sensation de jeu archaïque se fera ressentir pour eux.- Les animations faciales datées. Ca contraste d'autant plus que le jeu en lui-même est somptueux visuellement du coup les visage rigides passent forcément moins bien !! Alors j'ai eu la sensation qu'au fur et à mesure que l'on avance les animations sont plus travaillées mais ce n'est peut-être qu'une impression.- Quelques petits effets ratés (genre la gestion des fluides quand on traverse de l'eau ...) ...- Ca rame très légèrement quand on tourne rapidement la caméra à certains endroits. Rien de méchant, mais encore une fois le jeu est tellement bluffant visuellement que le moindre petit accroc saute aux yeux.- La gestion des collisions (surtout avec les décors, quand on se déplace) laisse à désirer. Se retrouver un peu coincé contre un objet qui fait 10cm de hauteur, ou dans un angle un peu serré ... c'est con, mais j'ai vu bien mieux géré à ce niveau.- La jouabilité encore un peu rigide dans les déplacement. Ce n'est pas méchant en soit, mais couplé avec la gestion un peu archaïque des collisions on se retrouve de temps en temps à se dire "mais pourquoi ils ont laissé ça ?" On passe au delà mais clairement le jeu aurait gagné en plaisir avec un peu plus de souplesse dans le domaine !!J'en attendais énormément, et je n'ai pas été déçu. Je dirais même que le jeu est allé bien au delà de ce que j'espérais. Alors clairement pour le joueur avide de nouveautés de gameplay, de modernité, ... A Plague Tale Requiem sera surement une douche froide, mais pour les autres, amateurs d'histoires bien contées, bien mises en scène, de jeux magnifiques, d'ambiances de folies, de bande son tonitruantes, de gameplay non pas novateur mais prenant, ... là on touche au jeu d'exception. Asobo à réalisé un travail titanesque et je me demande encore comment le "petit" studio français est parti concurrencer les plus gros studios mondiaux en terme de réalisation technique. Alors oui il y a encore quelques petits couacs comme les animations faciales qui ne sont pas à la hauteur, la jouabilité un poil rigide, ... mais le reste est tellement au dessous de ce qui se fait de façon général que je lui pardonne ces écarts volontiers. Pour moi A Plague Tale Requiem est le jeu de l'année 2022 (avis perso vu que je n'ai pas fait tout les jeux sortis), très loin devant les autres jeux que j'ai fais, mais j'ai aussi envie de dire de ces dernières années !!! Aucun autre jeu ne m'a touché de la sorte dernièrement et je n'ai qu'une seule hâte,replonger dans l'aventure.Un chef d'oeuvre que je n'oublierai pas de si tôt.