Salut, sur twitch prime en ce moment on peut récupérer une clé GOG pour Fallout 3 GOTY. J'en ai une et je ne compte pas l'utiliser donc si ça intéresse quelqu'un, faites le savoir ici, je donnerai la clé en MP à un membre dans la soirée.

posted the 05/10/2024 at 06:11 PM by momotaros