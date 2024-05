Star Citizen

Avec la 3.23 qui devrait sortir dans quelques jours, Star Citizen franchit un gap attendu, suite aux nombreuses annonces faites en novembre dernier lors de la Citizen Con . Mais alors que la communauté des citoyens des étoiles s'était habituée à des patchs vidés de leur substance au fur et à mesure que la date de mise en production approchait, force est de reconnaître que, pour une fois, CIG a presque tenu toutes ses promesses.Les hangars persistants qui permettront enfin au joueur d'avoir un semblant de maison dans Star Citizen, arriveront certes pour leur part dans un patch 3.23.X ultérieur, mais pour le reste, l'essentiel est là.En attendant, voici une liste des nouveautés qui vont arriver avec ce patch. Nombreux sont ceux à évoquer un [b]nouveau jeu[/b], rien que ça :- Un nouveau système extrêmement permissif de création de personnage,- Une nouvelle mobiGlass (l'interface en réalité augmentée- La nouvelle map des structures ainsi que la refonte complète de la starmap qui rendent plus facile et claire la compréhension de ce qui nous entoure des bâtiments aux planètes,- Une minimap qui s'affiche désormais en haut à gauche, là encore pour plus simplement se situer par rapport à son environnement,- Une roue d'interactions lorsque l'on saisit un objet, qui rappelle les interfaces sur console, avec la possibilité de choisir des actions favorites,- Une nouvelle interface de shopping,- Une nouvelle interface de looting, plus immersive et rapide,- Le rechargement de nos armes directement depuis le sac à dos (avant, il fallait disposer des chargeurs sur son armure),- Un viseur dynamique,- La refonte des déplacements en zéro G, on se déplace désormais en mode "superman",- Les, pour changer la dynamique des combats spatiaux,- L'ajout du ciblage de composants, pour cibler précisément une partie d'un vaisseau afin de l'affaiblir (moteur, tourelle, etc.),- De nouvelles maps en mode Arena Commander, pour s'essayer au combat et/ou à la course sans avoir à craindre pour son personnage dans l'univers persistant,- L'ajout des centres de distribution, des structures au sol gigantesques au sein desquelles les joueurs peuvent effectuer des missions,- L'ajout de la faune avec le Marok (oiseau inoffensif) et le Kopion (prédateur),- L'intégration initiale de l'API graphique Vulcan, qui va grandement augmenter les performances du jeu et le rendu visuel déjà exceptionnel de Star Citizen,- L'ajout de DLSS, FSR et du TSR pour augmenter la fluidité du jeu,- L'eau dynamique, pour des éclaboussures et autres traînées lorsqu'une surface d'eau est survolée de près par un vaisseau,- Le, cette couche de réplication étant le serveur auquel les joueurs se connectent, elle même connectée aux différents serveurs de jeu, permettant de mieux gérer les déconnexions/reconnexions sans que les joueurs soit expulsés,- L'Invictus Launch Week, qui va apporter de nouveaux vaisseaux comme à l'accoutumée, ainsi qu'une petite moto volante qui sera d'emblée jouable, la Mirai Pulse.Nul doute qu'il ne s'agit là que d'une partie des changements qui vont être apportés avec ce patch qui s'annonce énorme.Vous pouvez retrouver tout cela dans la vidéo ci-dessous (en anglais) :