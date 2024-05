C'est la grosse rumeur du monde de la musique qui enflamme la toile depuis quelques semaines. LP serait sur le point de se "reformer" et de remonter sur scène pour une tournée mondiale en 2025 !Seulement, Mike Shinoda aurait trouvé un remplaçant au regretté Chester, ou plutôt une remplaçante car oui, ce pourrait bien être une femme qui aura la lourde tâche de remplacer l'ancien leader du groupe.Le nom de la chanteuse est donc pour le moment inconnu mais le groupe travaille d'arrache pied pour trouver quelqu'un "à la hauteur" comme le soulignait Shinoda.Pour ma part, je suis content que le groupe refasse surface même si je dois bien avouer que ça sera plus jamais "comme avant" car pour moi Chester est irremplaçable...Mike Shinoda avait indiqué dans une interview ne jamais pouvoir remplacer Chester mais l'engouement autour du groupe et surtout des fans est toujours aussi omniprésent, surtout depuis la découverte des morceaux "cachés" de l'album Meteora que sont "Lost" ou encore "Friendly Fire".Bref, ça bouge du côté de Linkin Park, mais attendons d'avoir plus d'informations et surtout de voir ce que ça va donner avec cette future chanteuse. Wait and see comme on dit...