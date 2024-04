Anime

Toei animation a devoilé ces dernières semaines 2 trailers complets pour l'anime musical Girls Band Cry (dont un incluant en musique de fond le futur op de la série) ainsi que des clip pour chacun des 5 personnages principaux.Pour rappel Girl Band Cry sera un anime en 3D mettant en scène 5 jeunes filles entre 15 et 22 ans en marge de la société japonaise qui s'épanouiront en créant un groupe ensemble.Les Seiyuu des personnages principaux n'ont aucune expérience dans le métier et ont été recruté autant pour leur capacité de doublage que pour la maitrise de l'instrument de leur personnage vu qu'elles joueront toute les chansons des personnages que ce soit dans la série ou en live.A l'heure actuelle, le groupe a déjà sorti 5 singles de 2 chansons et a fait un concert live. L'anime lui verra son premier épisode diffusé le 5 avril.Tout les clip de personnages, les clip des chansons (en 2D avec l'aide d'artiste venant de pixiv) et trailers sont sous titré en anglais sur la chaine officielle du groupe sur youtube.