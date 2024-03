Excellente fête de Pâques à tous les chrétiens et chrétiennes



Pour rappel dans toute la foi chrétienne quelque soit les courants (Catholique, Orthodoxe, Protestant), Pâques est considéré comme la fête la plus importante. Même bien plus que Noël, car pour les chrétiens nous célébrons Le Christ ressuscité des morts. D'autant plus étonnant (et magnifique pour un chrétien) que Le Messie en la personne de Jesus est considéré comme le Fils unique (ou aussi appelé Verbe/Parole) du Père Tout-Puissant.



Je terminerai simplement par un air magnifique d'un certain compositeur classique nommé Lecot qui n'a pas eu vraiment son heure de gloire, sauf sur ce seul chant lyrique «Gloria A Te, Cristo Gesu» ici magnifiquement interprété (pour la première fois à l'époque) par Andrea Bocelli: [url=http://youtube.com/watch?v=6jFz2wnsikM&pp=ygUmQW5kcmVhIGJvY2VsbGkgZ2xvcmlhIGEgdGUgY3Jpc3RvIGdlc3U%3D] et tout à fait adapté en période de Pâques.



PS: Merci d'avance dans vos commentaires de rester courtois de la même manière quand un membre musulman avait posté un blog pour célébrer le mois du Ramadan vis-à-vis des autres membres musulmans ou musulmanes du site sans que cela ne déraille pas pour autant. Merci pour votre compréhension. :-)