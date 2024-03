Le modèle de Raven



















Avec bien sur des accessoires et armes en plus pour vous faire raquer le plus possible !

Le modèle de Rusty

















La beauté !!

Oui le truc que j'attendais le plus viens enfin de se confirmer, armored core aura des PLAMO( plastic model )si vous connaissez déja les GUNPLA vous ne serez pas dépaysé. il s'agit de maquette à assemblé, sans colle.véritable travail d’ingénierie, les plamo contrairement aux légo vous donnent plus d'axe d'amélioration pour vos maquette. (panel line, peinture, custom ect)ça sera réalisé sous la gamme 30 minutes missions chez BANDAI( j'ai déja vu certains mécha mais je connais pas trop)Et 30 minutes missions proposera 2 kit de mécha emblématique du jeu. oui oui, raven et rusty.C'est disponible au japon.bon c'est day one, les 2 voila.plus qu'a attendre pour précommander ça dans les boutiques fr