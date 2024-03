Je parle de la série, les 6 épisodes.Le premier volet, je le juge pas, car je l'ai fait en 2014 suite à la déclaration d'inspiration de Shinji Mikami et le jeu était tout simplement hors standard. C'était injouable, avec une peur inexistante, un level design du pauvre et un principe du One Shot pour des pièges soudains plus irritants qu'autres choses.Alors oui, c'est grâce à Alone in the Dark que Resident Evil trouve sa grammaire visuelle, mais il faut aussi remettre les points sur les i, car ça crie un peu sur tous les toits, enfin du moins chez la presse française surtout, que Resident Evil a copié Alone in the Dark, mais il faut savoir queavec les 3 piliers phares du genre qu'on retrouvera dans le premier Resident Evil en 1996 : gestion des ressources, énigmes, et combats.où les combats sont bien rares et avec un sentiment de stress permanent d'avoir peur d'un One Shot inopportun.Tout ce que j'écris (surtout en gras) est visible et dit ici par Frédérick Raynal, le créateur d'Alone in the Dark lui-même, dans cette interview.Alone in the Dark a été une immense source d'inspiration pour la saga de Capcom mais la série n'a pas su avoir les épaules suffisantes pour être le véritable ambassadeur du genre, dû à trop peu de combats, à un côté aventure trop prononcé sur l'horreur et à une direction artistique non marquante.Juste après, on a Alone in the Dark 2 et 3, ils sont tous les deux très mauvais. Je n'ai quasiment rien retenu des jeux, à part peut-être le switch de personnage avec la petite fille dans le 2 qui me fait énormément penser au changement de personnage de Claire et Sherry dans Resident Evil 2 (encore décidément...), mais sinon, dans l'ensemble, ce sont deux désastres à éviter absolument.On retrouve ensuite Alone in the Dark The New Nightmare sur PS1 et sur PS2. J'avais presque Day One la version PS2 à l'époque et même encore aujourd'hui, j'adore ce volet. On commence déjà par le character design d'Edward Carnby, il ne ressemble plus à un crétin avec sa moustache orange et sa veste verte de très mauvais goût, ici, il ressemble beaucoup plus a un jeune amérindien à la gâchette facile et aux répliques écraseuses, je l'ai adoré dans sa campagne.Et avec ce volet, c'est au tour d'Alone in the Dark de s'inspirer de Resident Evil. J'ai envie de dire que c'est une bonne revanche. Level design, énigme, mise en scène, rythme de jeu et combats du même style sont identiques entre les deux séries concurrentes. Il y a même une sorte de Nemesis dans la campagne d'Aline Cedrac, le personnage féminin du jeu, car oui, comme Resident Evil 2 en 1998, dans Alone 4 il y a bien deux personnages au choix pour deux campagnes distinctes.Je recommande ce jeu à tous les fans de survival horror, il est excellent.S'enchainent ensuite encore deux autres désastres, Alone in the Dark Inferno et Illumination. Dans le premier, Carnby est moche et se prend pour un pompier les 3/4 du temps avec des extincteurs, sans parler de Central Park qui entraine le joueur dans une ennuie sans nom avec une intrigue bas de gamme et des monstres clownesques. Mon Dieu, la chase scene en voiture...Le second est l'unique Alone que je n'ai jamais fait, car c'est un jeu multi d'une aberration indescriptible. Pour faire simple, on prend Resident Evil Umbrella Corps (une grosse merdasse rouge sang méta) et on divise le peu de qualité du jeu par 5, on obtient Alone in the Dark Illumination...A fuir d'urgence.Donc personnellement, dans l'ensemble, je ne retiens que le premier et le 4e volets de la saga, et ça me choque de voir cette série être mise au côté des plus grands comme Silent Hill, Fatal Frame, Resident Evil et j'en passe.Alone in the Dark est une très mauvaise licence dans l'ensemble, voilà pourquoi je souhaite de tout cœur que le Remake soit une réussite totale, car cette série a un bon potentiel dans le fond et mérite de sortir de l'ombre.On croise les doigts pour le grand retour demain.