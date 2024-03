Le concert symphonique pour Final fantasy rebirth débutera sa tournée mondial le 10 août prochain à Los Angeles et finira à Boston le 5 mars 2025. Elle passera par Paris le 9 novembre prochain au Palais Des Congrès dont la billetterie ouvrira ce vendredi 15 mars à 14h.

posted the 03/14/2024 at 01:58 PM by yanssou