Bonjour à toutes et à tous,



À bientôt 36 ans, je découvre les JRPG, type de jeux que j’avais longtemps boudé pour ses combats au tour par tour.



Je joue actuellement à Persona 5 Royal et Yakuza Like à Dragon. Je prend beaucoup de plaisir à parcourir ces deux titres.



J’ai prévu de faire FF7 et Tales of Arise par la suite.



Je joue sur PS5 et Switch.



Quels autres jeux du genre me conseillez vous de faire après ?



Merci et bonne journée !!!