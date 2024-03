Pour les joueurs qui utilises les Microsoft Rewards, MALHEUREUSEMENT depuis quelques heures, Microsoft a augmenté le nombre de points nécessaires pour débloquer les récompenses.Il y a quelques mois, Microsoft avait rendu l'obtention de point plus difficile, aujourd'hui ca empire....Sur Reddit, certains se demande si Microsoft ne vas pas tout simplement arrêter ce programme....Comme d'habitude il y a du y avoir de l'abus, il reste encore (pour le moment) le marché gris pour faire de bonne affaire..

Like

Who likes this ?

posted the 03/06/2024 at 02:14 PM by liberty