Quand on a appris que Dragon's Dogma II n'aurait qu'un seul mode de jeu et que le framerate ne serait pas locké (ce qui veut dire qu'il peut monter plus haut mais aussi plus bas), les gens espéraient que le jeu pourrait monter dans les alentours des 60 FPS.Avec les nouvelles previews qui sont d'ailleurs très bonnes, on a eu la confirmation que le framerate tournerait aux alentours des 30 FPS.Sur cette vidéo d'IGN, on peut voir que le framerate tourne avec une moyenne de 31 FPS mais aussi avec des baisses qui peuvent chuter en-dessous des 25 FPS. Ce qui en soit pourra aussi rappeller des souvenirs au joueurs du premier sur console.Concrètement le jeu semble être CPU bound, ce qui a première vue peut sembler étrange, on est quand-même très loin des toasters qui servaient de CPU aux consoles de la gen précédente mais quand on prend conscience que c'est le premier vrai Open-World conçu sur le RE Engine, on peut aussi se dire que ce n'est pas un moteur optimisé pour ce genre de jeux.En l'état c'est clairement un jeu où il serait plutôt recommandé de le prendre sur PC même si il faudra attendre pour voir l'état du portage.