Hello les Kids!!



Rumeurs, bruits de couloir..."mes sources dans le milieu"...



Jour après jours, années après années on voit se désagréger le modèle de ce qu'on appelle les "influenceurs" JV.

Ces gens nous disaient, les yeux dans les yeux que tel ou tel constructeur allait sortir une nouvelle machine, qu'un autre allait devenir éditeur tiers, qu'un autre allait couler.....



Bref des messages attirants pour certains, alarmistes pour d'autres mais surtout faux pour la plupart du temps.

La véracité n'est pas leur problème, tu as cliqué sur leur vidéo, c'est le principal.pour le reste on te dira que "les plans ont changé".



Ce n'est plus possible de laisser autant de liberté à ce qui est ni plus ni moins que des charlatans.

Leurs infos, ils les ont via le net comme nous, ils n'ont rien de plus si ce n'est pour certains une carrière dans la presse vidéoludique (et on connaît maintenant comment marchait ce milieu avec les éditeurs à l'époque...).



Ce ne sont pas des journalistes mais des vendeurs, pas des spécialistes mais juste des mecs qui écument le net pour chercher la moindre rumeur pour la monter en épingle, faire une miniature avec une tête d'ahuris et nous le vendre comme "OFFICIEL", ou "BREAKING NEWS".



Ce ne sont que des mensonges, enveloppés souvent dans un joli habillages, mais ça n'en reste pas moins que du vent.



Julien Chièze (car oui il est le représentant numéro un de cette dérive), ne supporte pas la contradiction.

Je me souviens avoir été ban de Gameblog à l'époque car je disais tout simplement que la ligne éditoriale avait baissée en qualité quand il était arrivé rédac chef.

J'étais loin d'être le seul à l'époque, et aujourd'hui il semblerai qu'il pratique toujours les mêmes méthodes sur les réseaux sociaux.



Je ne vais pas en faire des tartines sur ce sombre personnage, mais juste pour vous dire d'arrêter de donner du crédit à ce genre d'individu qui floute en tout connaissance de cause la frontière entre journalisme et putaclic dans le but de faire du profit.



Donc arrêtez de donner du crédit à ces personnes comme lui.

Attendez les communiqués officiels des constructeurs.

Nintendo seul sait quand il présenteront leur nouvelle machine.

Microsoft seul sait quels jeux sortiront sur les autres supports

Sony seul sait quelles sont les dates de leur prochains gros titres.



Tout le reste c'est du brassage de vent, de la branlette pour gogos, et vous, j'ose espérer que vous n'en n'êtes pas des gogos.



Qu'en pensez-vous?