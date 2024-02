Alors personnellement, je trouve que Konami géré aussi mal ses grosses (Castevania, PES, Métal Gear Solid) moyennes (Suikoden) ou petites (demandez a l'Ermite Moderne) Licenses.A mon avis ils tiennent surtout grâce a Yu-Gi-Oh! les cartes se vendent surtout bien, Master Duel et Duel Link sont toujours de gros succès, et Cross Duel les a peine chatouillé.Et les Pachinko aussi. Vous savez les machines a sous au Japon.

posted the 02/19/2024 at 05:26 PM by darkxehanort94