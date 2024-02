Oui, je parle de l'intro d'Onimusha 2 et donc du massacre du village Yagyu. La CGI est encore regardable aujourd'hui tellement elle était révolutionnaire à l'époque, à savoir que c'est la première fois dans un JV que de la motion capture a été utilisée sur des chevaux (information dans un Joypad Magazine).Alors je sais que l'intro d'Onimusha 3 est bien meilleure et plus cinématographique mais je trouve quand même que cette intro pue la classe.En parlant de classe, Jubei Yagyu en transpire toutes les minutes tellement "Yusaku Matsuda" le visage de Jubei est inimitable. C'est une véritable résurrection pour l'acteur à l'époque même s'il est plus connu de nos jours grâce au manga One Piece (Kuzan Aokiji).Je ne sais pas vous mais je préfère même Jubei à Samanosuke (le personnage principal du premier volet) car je trouve que la quête de Jubei est plus intime et plus pertinente que Samanosuke d’où ma préférence pour lui.Samanosuke a la haine de Nobunaga à cause de l’enlèvement de la princesse Yuki dans le premier volet, Jubei a la rage du tigre à cause du massacre de son village, femmes et enfants compris. La balance penche beaucoup plus du côté du samouraï touffu donc, j'ai même un peu les boules que ce n'est pas ce dernier qui achève Nobunaga dans Onimusha 3.Je vous laisse avec la magnifique intro d'Onimusha 2 en 8K, je suis en train de refaire le jeu actuellement, et malgré les décors un peu floue (la 2D passe un peu mal forcément) le jeu reste totalement jouable. Une pépite de la sainte PS2. Mais que fait Capcom pour le retour de cette licence au RE Engine?