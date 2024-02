Tests / Mode Photo

Points positifs

Points négatifs

Conclusion

- L'Hôtel Krat et Sophia, un hub central et une bienfaitrice dignent des meilleurs dans le style Souls-Like.- Gameplay et Durée de Vie qui n'ont rien à envier à un Dark Souls.- Un level design très cool.- Une direction artistique et un rendu global très soignés.- Des décors vraiment magnifiques, le gigantisme de certaines zones.- Plusieurs personnages attachants qui facilitent l'immersion dans cet univers.- Des boss charismatiques qui jouent un rôle central et offrent des clés de compréhension de l'univers.- Les mécaniques d'assemblage d'armes, le Cube à Souhait, la Parade Parfaite, la Charge de Fable et le Bras Légion offrent de nombreuses possibilités de personnalisation et de variété dans les builds.- Des musiques, à la fois diégétiques et extra-diégétiques, absolument magnifiques qui ajoutent une dimension de beauté et de mélancolie à l'univers.- Une belle adaptation de l'univers de Pinocchio.- Le délai empêchant de réappuyer sur une touche après une action spécifique devient vraiment frustrant vers la fin du jeu.- Certains aspects du sound design sont ratés, notamment le son de la roulade, qui est utilisé fréquemment.- Une structure nouveau lieu, raccourcis, boss qui devient très prévisible à un moment.- Le bestiaire manque quelque peu de variété.Dès les premières heures, je me demandais si le jeu parviendrait à me captiver sur la durée. Cependant, plus l'aventure progresse, plus les aspects positifs (et négatifs) se révèlent à travers cet univers. Tout les élements de cet univers s'emboitent tellement bien avec la formule FromSoftware pour leur Souls. Certes, celui-ci demeure toujours assez sombre, mais contrairement à un SoulsBorne, on perçoit une lueur d'espoir à travers les personnages encore en vie dans les ruelles sombres de Krat. Les mensonges de P introduisent un système de choix qui, en plus d'enrichir l'immersion, permettent au héros de mûrir et de s'interroger sur l'humanité et sur ce que signifie être humain. Je tiens à remercier les développeurs pour ce magnifique voyage à la fois sinistre et mélancolique dans la ville de Krat, emplie de détresse mais aussi d'espoir. J'attends avec impatience la suite des aventures qu'ils nous proposeront.PS: Pour moi, une bien meilleure expérience que Dark Souls 1 et 2 même si ils accusent leur âge