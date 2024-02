C’est un véritable séisme dans le monde de la F1 : Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025. Après des rumeurs de plus en plus sérieuses à ce sujet, l’arrivée du septuple champion du monde au sein de la Scuderia est désormais officielle.C’est un communiqué très court, sans déclarations qui a été envoyé ce soir à la suite du communiqué de Mercedes F1."La Scuderia Ferrari est heureuse d’annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l’équipe en 2025, dans le cadre d’un contrat pluriannuel."Hamilton quittera Mercedes F1 pour rejoindre Ferrari et faire équipe avec Charles Leclerc à partir de 2025. Le Britannique relèvera donc un dernier défi dans sa carrière après avoir déjà surpris le paddock en 2013 en quittant McLaren pour Mercedes.Frédéric Vasseur a donc su convaincre Hamilton, les deux hommes se connaissant depuis 2005, lorsque le Britannique roulait pour l’écurie ASM, fondée par le Français. Après un titre en F3, ils avaient remporté ensemble la F2 en 2006 avec ART Grand Prix, avant que Hamilton ne rejoigne McLaren.Ferrari alignera donc un duo impressionnant avec Hamilton et Leclerc, qui reste au centre du projet de Ferrari. Et le Monégasque pourra quant à lui profiter de l’expérience du Britannique pour avoir davantage de clés dans le but de gagner encore en constance.