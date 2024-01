Salut à tous,Je vous partage aujourd'hui ma dernière vidéo où je suis revenu sur A Plague Tale Innocence (je prépare également une vidéo sur sa suite Requiem). Ce jeu m'a profondément marqué. Et vous quel souvenir vous a-t-il laissé ?

posted the 01/18/2024 at 05:41 PM by oniclem