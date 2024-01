Le jeu m'a émerveillé par la beauté et la richesse son monde, mais aussi par la force de sa narration.En revanche, le poto Iglou2310 avait lâché dès le chapitre 2, en raison des mécaniques très anté datées (un peu comme The Last of us 2 reconnaissons le).Le jeu fait toujours débat entre nous.Et vous? Qu'avez vous pensé de Red Dead Redemption 2?Voici notre video débat à l'époque.